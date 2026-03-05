İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 18:08
    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxna "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə endirilən, hava limanının zədələnməsi və mülki şəxslərin xəsarət alması ilə nəticələnən İranın dron zərbələri beynəlxalq hüququn və dövlətlərin suverenliyinin kobud pozulmasıdır. Region ölkələrinə qarşı bu cür məsuliyyətsiz hərəkətlər qəbuledilməzdir və dayandırılmalıdır", - o yazıb.

    Nazirin sözlərinə görə, Estoniya Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edir və regionda sülh və təhlükəsizliyi dəstəkləyir.

    Xatırladaq ki, martın 5-də İran pilotsuz uçuş aparatları ilə Naxçıvan ərazisindəki obyektlərə hücum edib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Marqus Tsaxkna
    Эстония выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана

    Son xəbərlər

    18:35

    İtaliyanın İrandakı səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Astara dövlət sərhədi buraxılış məntəqəsindən təxliyə edilir

    Xarici siyasət
    18:33
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım başlayıb - YENİLƏNİB

    Media
    18:32

    Suriya İranın Azərbaycana endirdiyi zərbələri pisləyib

    Xarici siyasət
    18:20

    Gürcüstan XİN İranın Azərbaycana hücumunu kəskin pisləyib

    Region
    18:12

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Futbol
    18:11

    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:10

    Ukraynalı deputat Naxçıvana dron hücumu haqqında: Bakının təhlükəsizliyi sabah Avropanın təhlükəsizliyidir

    Xarici siyasət
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti