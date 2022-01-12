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ЕС: Важно принять меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией

ЕС: Важно принять меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией Инциденты на армяно-азербайджанской границе подтверждают необходимость принятия мер по укреплению доверия между странами.
Внешняя политика
12 января 2022 г. 14:53
ЕС: Важно принять меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией

Инциденты на армяно-азербайджанской границе подтверждают необходимость принятия мер по укреплению доверия между странами.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано написал на своей странице в Twitter.

"Недавняя перестрелка на армяно-азербайджанской границе с сообщениями о погибших и раненых подтверждает необходимость мер укрепления доверия. ЕС работает с обеими сторонами над продвижением всеобъемлющего урегулирования", - говорится в публикации.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

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Версия на английском языке EU spokesman urges for confidence-building measures between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Aİ: "Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadın möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görmək lazımdır"

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