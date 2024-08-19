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ЕС призвал Баку подписать мирное соглашение с Ереваном в преддверии COP29

ЕС призвал Баку подписать мирное соглашение с Ереваном в преддверии COP29 Евросоюз призывает власти Азербайджана подписать с Арменией мирное соглашение в преддверии проведения в Баку в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 18:36
ЕС призвал Баку подписать мирное соглашение с Ереваном в преддверии COP29

Евросоюз призывает власти Азербайджана подписать с Арменией мирное соглашение в преддверии проведения в Баку в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщает брюссельский портал EUobserver со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

"Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджан должен воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мир с Арменией", - приводит издание слова представителя ЕК.

Однако, как отмечает портал со ссылкой на представителя МИД Азербайджана, "по-прежнему существуют серьезные препятствия для подписания мирного договора в ближайшее время, а позиция ЕС как честного посредника подорвана".

Представитель МИД назвал "необходимость прекращения территориальных претензий Армении к Азербайджану" необходимым условием для "подписания подлинного и прочного мирного договора" между двумя странами.

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