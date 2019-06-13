ЕС готов поддержать инициативы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Европейский союз готов поддержать конкретные инициативы по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

"Совет обсудил региональные и международные вопросы. ЕС подтвердил свою поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта. ЕС готов поддержать инициативы, направленные на преодоление конфликта и подготовку народов к миру", - говорится в заявлении, одобренном по итогам встречи.