    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 12:36
    Ермек Кошербаев и Нурлан Сауранбаев посетили Аллею шехидов и Парк Победы

    Находящиеся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр транспорта Нурлан Сауранбаев посетили Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, гости почтили светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана и возложили цветы на их могилы, а также к мемориалу "Вечный огонь".

    Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы Азербайджана. Они были проинформированы об истории Аллеи шехидов и работах по благоустройству и строительству, проводимых в нашем городе.

    Министры также побывали в Парке Победы и возложили венок к монументу Победы.

    Ермек Кошербаев Нурлан Сауранбаев Парк победы Аллея шехидов
    Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib
    Kazakh delegation visits Alley of Martyrs and Victory Park

