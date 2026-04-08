Ермек Кошербаев и Нурлан Сауранбаев посетили Аллею шехидов и Парк Победы

Находящиеся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр транспорта Нурлан Сауранбаев посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, гости почтили светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана и возложили цветы на их могилы, а также к мемориалу "Вечный огонь".

Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы Азербайджана. Они были проинформированы об истории Аллеи шехидов и работах по благоустройству и строительству, проводимых в нашем городе.

Министры также побывали в Парке Победы и возложили венок к монументу Победы.