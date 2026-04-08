Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 08 aprel, 2026
- 12:03
Azərbaycanda səfərdə olan Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev və nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub, məzarları üzərinə tər güllər düzülüb, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub.
Bakının ən hündür nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən qonaqlara Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib.
Eyni zamanda, Zəfər parkı da ziyarət olunub, abidə önünə əklil qoyulub.
Son xəbərlər
12:22
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:21
Yol polisi küləkli hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edibDaxili siyasət
12:21
Bakı metrosunda "İçərişəhər" keçid kamerasının inşasının tamamlanacağı vaxt açıqlanıbİnfrastruktur
12:18
Azərbaycanın iştirakı ilə "Turkish Digital Leaders Summit"də kibertəhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaqDigər ölkələr
12:17
Foto
Ceyhun Bayramovla qazaxıstanlı həmkarı arasında təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:15
İrakli Kobaxidze: "Gürcüstan dəmir yollarının ötürücülük qabiliyyəti iki dəfə artırılacaq"İnfrastruktur
12:06
Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıbDigər ölkələr
12:05
İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
12:04