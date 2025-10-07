Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Эрдоган: Турция надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:35
    Эрдоган: Турция надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе

    Турция рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шаг и надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    По его словам, Турция может внести вклад в безопасность и стабильность региона. "Мы должны сделать проект Среднего коридора еще более продуктивным", - отметил президент.

    Эрдоган также подчеркнул необходимость совместных инвестиций для того, чтобы тюркские государства в скорейшем времени заняли достойное место в сфере науки и технологий.

    "Турция издала произведение о Чингизе Айтматове на едином алфавите. Сегодня мы вручаем по одному экземпляру каждому из лидеров. Мы также планируем провести в следующем году в Анкаре Конгресс издательств тюркского мира", - сказал он.

