Ərdoğan: Türkiyə Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamənin davamının gəlməsini arzulayır
- 07 oktyabr, 2025
- 14:07
Türkiyə avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannaməni xeyirli addım kimi görür və davamının gəlməsini arzulayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
O əlavə edib ki, Türkiyə bölgənin təhlükəsizlik və sabitliyinə töhfə verə biləcəyinin fərqindədir:
"Xəzər dənizindən tranzitlə keçəcək Orta Dəhliz layihəsini daha da məhsuldar hala gətirməliyik".
Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, türk dövlətləri olaraq elm və texnologiya sahəsində layiq olunan yerə ən qısa müddətdə çatmaq üçün birgə investisiyalar qoyulmalıdır:
"Ortaq əlifba xüsusunda Türkiyə olaraq ilk addımı atırıq və Çingiz Aytmatovdan danışan bir əsər ilə oğuznamələri ortaq əlifba ilə nəşr edirik və bu gün liderlərin hər birinə ondan bir ədəd təqdim edirik. Həmçinin gələn il Ankarada Türk dünyası nəşriyyatçılıq konqresini keçirməyi planlaşdırırıq".