İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan: Türkiyə Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamənin davamının gəlməsini arzulayır

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:07
    Ərdoğan: Türkiyə Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamənin davamının gəlməsini arzulayır

    Türkiyə avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannaməni xeyirli addım kimi görür və davamının gəlməsini arzulayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    O əlavə edib ki, Türkiyə bölgənin təhlükəsizlik və sabitliyinə töhfə verə biləcəyinin fərqindədir:

    "Xəzər dənizindən tranzitlə keçəcək Orta Dəhliz layihəsini daha da məhsuldar hala gətirməliyik".

    Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, türk dövlətləri olaraq elm və texnologiya sahəsində layiq olunan yerə ən qısa müddətdə çatmaq üçün birgə investisiyalar qoyulmalıdır:

    "Ortaq əlifba xüsusunda Türkiyə olaraq ilk addımı atırıq və Çingiz Aytmatovdan danışan bir əsər ilə oğuznamələri ortaq əlifba ilə nəşr edirik və bu gün liderlərin hər birinə ondan bir ədəd təqdim edirik. Həmçinin gələn il Ankarada Türk dünyası nəşriyyatçılıq konqresini keçirməyi planlaşdırırıq".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycan Ermənistan Qəbələ
    Эрдоган: Турция надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе
    Erdogan: Türkiye hopes for further progress in peace process in South Caucasus

    Son xəbərlər

    15:16

    TDT 12-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Xarici siyasət
    15:16

    III MDB Oyunları çərçivəsində avtobuslarla 19 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    15:15

    Azərbaycanın TDT Katibliyinin hesabına köçürdüyü 2 milyon dolların bir hissəsinin nəyə xərclənəcəyi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    15:15

    Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşüb

    Maliyyə
    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti