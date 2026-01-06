İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Bavariya" yoxlama oyununda Avstriya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:53
    Bavariya yoxlama oyununda Avstriya klubuna qalib gəlib

    Almaniyanın "Bavariya" klubu yoxlama oyununda Avstriyanın "Zaltsburq" komandası ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Red Bull Arena"da baş tutan matç münhenlilərin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qonaqların heyətində Hiroki İto (45), Lennart Karl (72, 87), Felipe Çaves (75) və Tom Bişof (90+2) fərqləniblər.

    Futbol Yoxlama oyunu "Bavariya" klubu "Zaltsburq"

