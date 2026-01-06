"Bavariya" yoxlama oyununda Avstriya klubuna qalib gəlib
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 19:53
Almaniyanın "Bavariya" klubu yoxlama oyununda Avstriyanın "Zaltsburq" komandası ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Red Bull Arena"da baş tutan matç münhenlilərin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qonaqların heyətində Hiroki İto (45), Lennart Karl (72, 87), Felipe Çaves (75) və Tom Bişof (90+2) fərqləniblər.
Son xəbərlər
20:22
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası VIII turda qalib gəlibKomanda
20:22
Tramp Konqresə seçkilərdə "epik qələbə"yə inanırDigər ölkələr
20:07
Yaşar Gülər PKK, PYD, YPG və SDQ-dən silahı yerə qoymağı tələb edibRegion
20:00
Tramp: Venesuelada Maduronun ələ keçirilməsi əməliyyatı barədə məlumatlı idilərDigər ölkələr
19:53
G7 dövlətlərinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda nadir metalların tədarükünü müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
19:53
"Bavariya" yoxlama oyununda Avstriya klubuna qalib gəlibFutbol
19:50
Avropa ölkələri Ukraynaya 30 min sülhməramlı göndərməyi planlaşdırırDigər ölkələr
19:43
SEPAH: Ordunun 400 bölməsi tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibRegion
19:27