Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

"От всего сердца поздравляю нашего дорогого друга и брата Азербайджан с Днем восстановления независимости, который отмечается 18 октября. В этот знаменательный день выражаю самые искренние пожелания своему дорогому брату Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу", - заявил турецкий лидер.