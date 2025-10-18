Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 18:52
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "От всего сердца поздравляю нашего дорогого друга и брата Азербайджан с Днем восстановления независимости, который отмечается 18 октября. В этот знаменательный день выражаю самые искренние пожелания своему дорогому брату Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу", - заявил турецкий лидер.

    Азербайджан Турция Реджеп Тайип Эрдоган День восстановления независимости
    Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Лента новостей