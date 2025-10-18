Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 18:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.
"От всего сердца поздравляю нашего дорогого друга и брата Азербайджан с Днем восстановления независимости, который отмечается 18 октября. В этот знаменательный день выражаю самые искренние пожелания своему дорогому брату Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу", - заявил турецкий лидер.
