Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 18:52
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.
"Can dostumuz, qardaşımız, göz bəbəyimiz olan Azərbaycanı 18 oktyabr Müstəqilliyin Bərpasının 34-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu qürurlu gündə dəyərli qardaşım İlham Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına ən səmimi salamlarımı çatdırıram", - Ərdoğan yazıb.
Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2025
Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/yUjFgzd1xr
