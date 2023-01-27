Эрдоган осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник охраны.

Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник охраны.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

"Выражаю соболезнования азербайджанским братьям, желаю исцеления раненым. Турция находится рядом с дружественным и братским Азербайджаном", - написал президент Турции.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.