    Мпома: Бельгия должна выплатить репарации Конго за годы колониального гнета

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 11:05
    Мпома: Бельгия должна выплатить репарации Конго за годы колониального гнета

    Бельгия, в период колонизации Демократической Республики Конго, лишила народ страны значительной части его культурного наследия и сегодня должна выплатить репарации за нанесенный ущерб.

    Как сообщает Report, об этом заявила основатель и директор художественной галереи Wetsi, бельгийский историк искусства Энн Ветси Мпома, выступая на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

    По словам Мпомы, колонизация - это не только экономическая зависимость, но и попытка стереть память и культурную идентичность целого народа.

    "Если сегодня пройтись по музеям Бельгии, можно увидеть множество артефактов, принадлежащих конголезскому народу. Я со своей стороны работаю над тем, чтобы эти культурные ценности были возвращены в Конго и другие африканские страны. Однако для этого необходима поддержка со стороны правительств африканских государств", - отметила она.

    Историк подчеркнула, что ущерб, нанесенный Бельгией ДР Конго, был колоссальным. "Бельгия должна не только официально извиниться перед конголезским народом, но и выплатить репарации за годы колониального гнета", - заявила Энн Ветси Мпома.

