İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Enn Vetsi: Belçika müstəmləkə zülmü illərinə görə Konqoya təzminat ödəməlidir

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:38
    Enn Vetsi: Belçika müstəmləkə zülmü illərinə görə Konqoya təzminat ödəməlidir

    Belçika Konqo Demokratik Respublikasını müstəmləkələşdirdiyi dövrdə yerli xalqı onun mədəni irsinin əhəmiyyətli hissəsindən məhrum edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Wetsi" incəsənət qalereyasının təsisçisi və direktoru, belçikalı incəsənət tarixçisi Enn Vetsi Mpoma Bakıda "Belçika müstəmləkəçiliyi: tanınma və məsuliyyət" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    O qeyd edib ki, Belçika vurulmuş ziyana görə bu gün təzminat ödəməlidir.

    E.Mpomanın sözlərinə görə, müstəmləkəçilik təkcə iqtisadi asılılıq deyil, həm də bütöv bir xalqın yaddaşını və mədəni kimliyini silmək cəhdidir: "Əgər bu gün Belçika muzeylərini gəzsək, Konqo xalqına məxsus çox sayda artefaktlar görmək olar. Mən bu mədəni dəyərlərin Konqo və digər Afrika ölkələrinə qaytarılması üçün çalışıram. Lakin bunun üçün Afrika dövlətlərinin hökumətlərinin dəstəyi lazımdır".

    O vurğulayıb ki, Belçikanın Konqoya vurduğu zərər çox böyük olub: "Belçika təkcə Konqo xalqından rəsmi üzr istəməli deyil, həm də müstəmləkə zülmü illərinə görə təzminat ödəməlidir".

    Belçika Konqo Demokratik Respublikası Neokolonializm Afrika müstəmləkə
    Мпома: Бельгия должна выплатить репарации Конго за годы колониального гнета
    Belgian historian calls for reparations for Congo's looted heritage

    Son xəbərlər

    12:17
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Suraxanıda dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:16

    Azərbaycan parataekvondoçusu: "Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu"

    Fərdi
    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti