Эмин Гусейнов обсудил с американским дипломатом возможности сотрудничества
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 18:16
Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов обсудил возможности будущего сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации представительства в социальной сети "X".
"Сегодня состоялась встреча с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон и несколькими сотрудниками посольства. На встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий и возможности будущего сотрудничества", - отмечается в публикации.
