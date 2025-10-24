Эмин Гусейнов обсудил с американским дипломатом возможности сотрудничества

Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов обсудил возможности будущего сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации представительства в социальной сети "X".

"Сегодня состоялась встреча с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон и несколькими сотрудниками посольства. На встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий и возможности будущего сотрудничества", - отмечается в публикации.