    Эмин Гусейнов обсудил с американским дипломатом возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 18:16
    Эмин Гусейнов обсудил с американским дипломатом возможности сотрудничества

    Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов обсудил возможности будущего сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации представительства в социальной сети "X".

    "Сегодня состоялась встреча с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон и несколькими сотрудниками посольства. На встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий и возможности будущего сотрудничества", - отмечается в публикации.

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Emin Huseynov discusses cooperation prospects with US diplomat

