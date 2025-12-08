Азербайджанские бизнесмены в начале 2026 года могут посетить Дагестан

В январе 2026 года возможен визит азербайджанской делегации предпринимателей строительного сектора в Дагестан для ознакомления с производственным потенциалом местных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник главы Дагестана, директор Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев в ходе встречи с руководством Ассоциации строителей Азербайджана, в которой также принял участие представитель Дагестана в Баку Алияр Абдуллаев.

Целью переговоров стало налаживание прямого взаимодействия между производителями строительных материалов из Дагестана и строительными компаниями Азербайджана.

"В Дагестане сегодня активно развивается производство строительных материалов, в связи с этим мы хотим продемонстрировать нашим друзьям из Азербайджана наш потенциал, чтобы в дальнейшем они могли использовать строительные материалы, произведенные в республике, в строительных проектах в Азербайджане", – отметил Абдуллаев.

В рамках встречи Абаскулиев предложил организовать приезд азербайджанских предпринимателей строительного сектора в Дагестан в январе 2026 года для ознакомления с местным производственным потенциалом.

"Цель визита – презентовать возможности дагестанских предприятий для дальнейшего экспорта их продукции, которая может быть использована при возведении как государственных, так и частных объектов на территории Азербайджана",- отметил он.

По итогам встречи стороны достигли конкретных договоренностей. Ассоциации строителей Азербайджана и Дагестана выразили готовность подписать межведомственный меморандум о взаимодействии.