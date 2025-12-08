İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan iş adamlarının gələn ilin əvvəlində Dağıstana səfəri planlaşdırılır

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:59
    Azərbaycan iş adamlarının gələn ilin əvvəlində Dağıstana səfəri planlaşdırılır

    2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanın tikinti sektorunu təmsil edən iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti yerli müəssisələrin istehsal potensialı ilə tanış olmaq üçün Dağıstana səfər edə bilər.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Dağıstan başçısının müşaviri, İxraca Dəstək Mərkəzinin direktoru Ruslan Abaskuliyev Azərbaycan Tikinti Materialları İstehsalçıları Assosiasiyasının rəhbərliyi ilə görüş zamanı bildirib.

    Görüşdə Dağıstanın Bakıdakı nümayəndəsi Əliyar Abdullayev də iştirak edib.

    Danışıqlarda məqsəd Dağıstandan olan tikinti materialları istehsalçıları ilə Azərbaycanın tikinti şirkətləri arasında birbaşa qarşılıqlı əlaqələrin qurulması olub.

    "Bu gün Dağıstanda tikinti materiallarının istehsalı fəal şəkildə inkişaf edir, bununla əlaqədar olaraq biz Azərbaycandan olan dostlarımıza potensialımızı nümayiş etdirmək istəyirik ki, gələcəkdə onlar respublikada istehsal olunan tikinti materiallarından Azərbaycandakı tikinti layihələrində istifadə edə bilsinlər", - Ə.Abdullayev qeyd edib.

    Görüş çərçivəsində R.Abaskuliyev Azərbaycanın tikinti sektorunun nümayəndələrinin yerli istehsal potensialı ilə tanışlıq üçün 2026-cı ilin yanvarında Dağıstana səfərini təşkil etməyi təklif edib.

    "Səfərdə məqsəd Dağıstan müəssisələrinin imkanlarını təqdim etmək, gələcəkdə onların məhsullarının ixracı üçün şərait yaratmaqdır. Bu məhsullar Azərbaycan ərazisində həm dövlət, həm də özəl obyektlərin tikintisində istifadə oluna bilər", - o bildirib.

    Görüşün sonunda tərəflər konkret razılaşmalar əldə ediblər. Azərbaycan və Dağıstanın Tikinti assosiasiyaları əməkdaşlıq haqqında idarələrarası memorandum imzalamağa hazır olduqlarını ifadə ediblər.

    Azərbaycan Dağıstan tikinti
    Азербайджанские бизнесмены в начале 2026 года могут посетить Дагестан
    Azerbaijani construction delegation may visit Dagestan in January 2026

    Son xəbərlər

    11:34

    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    11:28

    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür

    Daxili siyasət
    11:28
    Foto

    Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:28

    "Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

    Biznes
    11:28
    Foto

    İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:27

    Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    11:24

    Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti