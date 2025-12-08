Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку открылся форум "Таможня-Бизнес"

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 09:48
    В Баку открылся форум Таможня-Бизнес

    В Баку стартовал форум "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие".

    Как сообщает Report, в форуме принимают участие помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров, вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли и другие официальные лица.

    В ходе форума планируется презентация цифровых инструментов, внедряемых в таможенной сфере, проектов, совместно реализуемых таможней и соответствующими госорганами по регулированию и упрощению внешнеторговых операций, а также обсуждение таможенных процедур и операций с участием бизнес-субъектов.

    В целях дальнейшего расширения сотрудничества с представителями бизнеса и информирования общественности о нововведениях, внедряемых в таможенной сфере, ГТК традиционно ежегодно организует Форум "Таможня-Бизнес" с участием представителей госорганов, участников внешнеторговой деятельности, экспертов и партнеров.

