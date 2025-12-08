Шахмар Мовсумов: Таможенная система Азербайджана прошла глубокую трансформацию

За последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева таможенная система Азербайджана прошла последовательную и глубокую трансформацию.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

По его словам, эта трансформация возвысила таможенную систему до статуса института современного экономического управления: "Сейчас таможенная служба строится на цифровых инновациях, повышает экономическую активность, ускоряет торговые потоки и укрепляет позицию нашей страны как регионального логистического узла".

По словам Мовсумова, как в налоговой, так и в таможенной сферах уже существует новый подход: "Реформы, проводимые в этих областях, имеют очень большое значение. Принцип "система должна быть прозрачной и удобной для предпринимателя и надежной для государства" стал основным направлением системных реформ на всех уровнях управления", - добавил Мовсумов.