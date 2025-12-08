Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Шахмар Мовсумов: Таможенная система Азербайджана прошла глубокую трансформацию

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 10:32
    Шахмар Мовсумов: Таможенная система Азербайджана прошла глубокую трансформацию

    За последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева таможенная система Азербайджана прошла последовательную и глубокую трансформацию.

    Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

    По его словам, эта трансформация возвысила таможенную систему до статуса института современного экономического управления: "Сейчас таможенная служба строится на цифровых инновациях, повышает экономическую активность, ускоряет торговые потоки и укрепляет позицию нашей страны как регионального логистического узла".

    По словам Мовсумова, как в налоговой, так и в таможенной сферах уже существует новый подход: "Реформы, проводимые в этих областях, имеют очень большое значение. Принцип "система должна быть прозрачной и удобной для предпринимателя и надежной для государства" стал основным направлением системных реформ на всех уровнях управления", - добавил Мовсумов.

    Шахмар Мовсумов "таможня-бизнес" трансформация
    Şahmar Mövsümov: "Azərbaycan gömrüyü ardıcıl, dərin transformasıyadan keçib"
    Presidential aide: Azerbaijan's customs system has undergone major transformation
    Elvis

    Последние новости

    11:02

    Фонд YAŞAT за 5 лет направил свыше 93 млн манатов на поддержку семей шехидов и раненых

    Происшествия
    10:59

    В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

    В регионе
    10:57

    На Солнце произошла мощнейшая вспышка уровня X

    Наука и образование
    10:56

    Представитель АП: Надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями

    Бизнес
    10:53

    В Казахстане раскрыли схему трансграничных переводов на сумму более чем $1 млрд

    В регионе
    10:48

    Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

    Бизнес
    10:36

    BP в Азербайджане за 9 месяцев осуществила импортных операций на $170 млн

    Бизнес
    10:32

    Шахмар Мовсумов: Таможенная система Азербайджана прошла глубокую трансформацию

    Бизнес
    10:29
    Фото

    На Земле ожидаются магнитные бури

    Наука и образование
    Лента новостей