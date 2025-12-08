Şahmar Mövsümov: "Azərbaycan gömrüyü ardıcıl, dərin transformasıyadan keçib"
- 08 dekabr, 2025
- 10:04
Son 20 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın gömrük sistemi ardıcıl və dərin transformasıyadan keçib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu transformasiya gömrük sistemini müasir iqtisadi idarəetmə institutu statusuna yüksəldib: "İndi Azərbaycan gömrüyü rəqəmsal innovasiyalar üzərində qurulur, iqtisadi fəallığı artırır, ticarət axınlarını sürətləndirir və ölkəmizin regional logistika qovşağı kimi mövqeyini gücləndirir".
"Prezident İlham Əliyevin gömrük siyasətində şəffaflıq və rəqabətlilik prinsipləri üstünlük təşkil edir. Bu siyasət biznes mühitinin etibarlı və proqnozlaşdırıla bilən şəkildə formalaşmasını təmin edib. Sahibkarlar ticarət əməliyyatlarını daha sürətli, rahat və şəffaf həyata keçirə bilirlər.
Həm vergi, həm də gömrük sahələrində artıq yeni yanaşma mövcuddur. Bu sahələrdə aparılan islahatlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. "Bu sistem həm sahibkar üçün şəffaf və rahat, həm də dövlət üçün etibarlı olmalıdır" fikri isə bütün idarəetmə səviyyələrində sistemli islahatların əsas istiqamətinə çevrilib", - deyə Ş.Mövsümov əlavə edib.