Состоится собрание акционеров Yelo Bank

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Yelo Bank состоится 13 января в 11:00.

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан бека Зардаби, 81к.

В повестку собрания включены текущие и организационные вопросы, утверждение устава кредитной организации в новой редакции.

Напомним, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, функционирующего с 1994 года. Его уставный капитал равен 378 млн манатов. 98,94% акций банка принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - Анару Гасанову (председатель правления банка), 0,1% - ООО İSR Holding.