    Состоится собрание акционеров Yelo Bank

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 10:14
    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Yelo Bank состоится 13 января в 11:00.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан бека Зардаби, 81к.

    В повестку собрания включены текущие и организационные вопросы, утверждение устава кредитной организации в новой редакции.

    Напомним, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, функционирующего с 1994 года. Его уставный капитал равен 378 млн манатов. 98,94% акций банка принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - Анару Гасанову (председатель правления банка), 0,1% - ООО İSR Holding.

    Yelo Bank акционеры собрание
    "Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
