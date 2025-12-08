Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На Земле ожидаются магнитные бури

    Наука и образование
    • 08 декабря, 2025
    • 10:29
    На Земле прогнозируются магнитные бури.

    Как сообщили Report из кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в настоящее время солнечная активность находится на низком уровне.

    Вспышки класса C произошли в различных областях Солнца, практически не оказывая влияния на Землю. В настоящее время корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли, не наблюдается. Вспышки классов M (R1/R2 – слабые-умеренные) и X (сильные) вероятны 8–10 декабря.

    Корональный выброс массы, вызванный произошедшей 4 декабря солнечной вспышкой, 8 декабря может нанести скользящий удар по магнитному полю Земли. Пик воздействия ожидается во второй половине дня 9 декабря. Геомагнитные возмущения продлятся до 10 декабря.

    Astrofizika kafedrası: Maqnit qasırğası gözlənilir
    Moderate geomagnetic storm expected in coming days
