На Земле ожидаются магнитные бури
Наука и образование
- 08 декабря, 2025
- 10:29
На Земле прогнозируются магнитные бури.
Как сообщили Report из кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в настоящее время солнечная активность находится на низком уровне.
Вспышки класса C произошли в различных областях Солнца, практически не оказывая влияния на Землю. В настоящее время корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли, не наблюдается. Вспышки классов M (R1/R2 – слабые-умеренные) и X (сильные) вероятны 8–10 декабря.
Корональный выброс массы, вызванный произошедшей 4 декабря солнечной вспышкой, 8 декабря может нанести скользящий удар по магнитному полю Земли. Пик воздействия ожидается во второй половине дня 9 декабря. Геомагнитные возмущения продлятся до 10 декабря.
