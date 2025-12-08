Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

    08 декабря, 2025
    Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

    В Азербайджане за 11 месяцев 2025 года из незаконного оборота изъято более 1 тонны 600 кг наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов.

    Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

    По его словам, в результате деятельности ГТК за 2022-2024 годы из незаконного оборота изъято более 1,9 тонн, а за 11 месяцев текущего года - более 1,6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов.

    Он подчеркнул, что в текущем году обнаружено 451 кг героина.

    Багиров добавил, что таможенные органы в настоящее время осуществляют модернизацию пунктов пропуска.

    В целях повышения пропускной способности пограничных пунктов пропуска расширены технологические возможности, ряд пунктов пропуска построен в современном стиле. Вместе с тем, планомерно продолжается строительство новых пунктов пропуска для расширения международных торговых потоков и более эффективного управления процессами пересечения границы. Эти инициативы служат повышению транзитного потенциала нашей страны, дальнейшему укреплению нашей позиции в региональной логистической цепи", - подчеркнул глава ГТК.

