Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

В Азербайджане за 11 месяцев 2025 года из незаконного оборота изъято более 1 тонны 600 кг наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов.

Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

По его словам, в результате деятельности ГТК за 2022-2024 годы из незаконного оборота изъято более 1,9 тонн, а за 11 месяцев текущего года - более 1,6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов.

Он подчеркнул, что в текущем году обнаружено 451 кг героина.

Багиров добавил, что таможенные органы в настоящее время осуществляют модернизацию пунктов пропуска.

"В целях повышения пропускной способности пунктов пропуска на государственной границе расширены технологические возможности, ряд пунктов пропуска построен в современном стиле

В целях повышения пропускной способности пограничных пунктов пропуска расширены технологические возможности, ряд пунктов пропуска построен в современном стиле. Вместе с тем, планомерно продолжается строительство новых пунктов пропуска для расширения международных торговых потоков и более эффективного управления процессами пересечения границы. Эти инициативы служат повышению транзитного потенциала нашей страны, дальнейшему укреплению нашей позиции в региональной логистической цепи", - подчеркнул глава ГТК.