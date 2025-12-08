Сегодня Global Media Group исполняется 8 лет.

Как сообщает Report, медиахолдинг начал свою деятельность в 2017 году.

В состав Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, печатные издания и другие профильные структуры, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами. Среди них: телеканалы "Haber Global" и "Baku TV", информационные порталы "Oxu.Az", "Baku.ws", "Media.az", фотоагентство "PhotoStock", информационно-аналитический портал "Caliber", информационное агентство "Report", газеты "Каспий" и "Kaspi".

Недавно присоединившись к Глобальному договору, Global Media Group продемонстрировала свою приверженность продвижению принципов ответственного бизнеса в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG), а также Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Компания Global Management, информационное агентство Report, Baku TV и Oxu.az имеют международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 в области менеджмента качества, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности.

От имени коллектива Report мы поздравляем Global Media Group и желаем группе успехов!