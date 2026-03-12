Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно решению Второго Западного окружного военного суда, все четверо проведут первые 17 лет пожизненного заключения в тюрьме, на остальное время предусмотрен особый режим.

Именно пожизненные сроки запрашивало гособвинение для Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды.