Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
В регионе
- 12 марта, 2026
- 12:42
Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам.
Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно решению Второго Западного окружного военного суда, все четверо проведут первые 17 лет пожизненного заключения в тюрьме, на остальное время предусмотрен особый режим.
Именно пожизненные сроки запрашивало гособвинение для Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды.
