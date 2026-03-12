Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 12:42
    Четырех исполнителей теракта в Крокусе приговорили к пожизненным срокам

    Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам.

    Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

    Согласно решению Второго Западного окружного военного суда, все четверо проведут первые 17 лет пожизненного заключения в тюрьме, на остальное время предусмотрен особый режим.

    Именно пожизненные сроки запрашивало гособвинение для Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды.

    Tеракт в Крокус Сити Холле
    "Krokus" terror aktının icraçıları ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:47
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    12:46

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    12:43

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    12:42

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    12:38

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В регионе
    12:35

    Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

    Внешняя политика
    12:35

    Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

    Другие страны
    12:29
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    Лента новостей