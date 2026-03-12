Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Жозе Рамуш-Орта: Лидерство может вести нацию к процветанию или конфликту

    • 12 марта, 2026
    • 13:06
    Жозе Рамуш-Орта: Лидерство может вести нацию к процветанию или конфликту

    Лидерство способно вести нацию как к процветанию, так и к конфликтам.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Тимор-Лесте Жозе Рамуш-Орта на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    Приводя пример своей страны, он подчеркнул, что лидерские качества руководителя государства напрямую влияют на внешнюю политику и судьбу нации.

    "Лидерство - это все. Оно может привести людей к безопасности, спокойствию, примирению и развитию, а может обернуться катастрофой. Такое уже случалось в истории. Например, конфликт между Восточным Тимором и Индонезией, который удалось урегулировать", - отметил Рамос-Хорта.

    Он подчеркнул, что в Тимор-Лесте практически нет преступности, связанной с насилием, этнических или религиозных конфликтов. "У нас нет организованной преступности. Иногда извне пытаются проникнуть криминальные элементы, но внутренней организованной преступности у нас нет", - добавил президент.

    Рамуш-Орта также подчеркнул, что сегодня Тимор-Лесте является полноправным членом ASEAN и поддерживает мирные отношения со всеми странами ассоциации. "При поддержке Индонезии, Малайзии и других членов ASEAN наша страна находится в полном мире", - сказал президент.

    Лента новостей