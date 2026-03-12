Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 12:46
    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что с Азербайджаном обязательно будет подписано мирное соглашение.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

    "Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет – в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано", - отметил он.

    Пашинян отметил, что хотя соглашения пока нет, мир уже установлен.

    "Сегодня мы говорим о мире. Есть силы, которые не хотят мира и будут пытаться повернуть ситуацию назад. Мы, граждане Армении, должны встать на защиту установленного мира и сделать его необратимым. Что касается коммуникаций, мы продвигаемся вперед и работаем очень активно. И я хочу еще раз подтвердить: мы готовы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении", - подчеркнул премьер.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi mütləq imzalanacaq
    Pashinyan: Peace treaty with Azerbaijan will definitely be signed
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:47
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    12:46

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    12:43

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    12:42

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    12:38

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В регионе
    12:35

    Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

    Внешняя политика
    12:35

    Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

    Другие страны
    12:29
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    Лента новостей