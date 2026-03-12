Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что с Азербайджаном обязательно будет подписано мирное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

"Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет – в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано", - отметил он.

Пашинян отметил, что хотя соглашения пока нет, мир уже установлен.

"Сегодня мы говорим о мире. Есть силы, которые не хотят мира и будут пытаться повернуть ситуацию назад. Мы, граждане Армении, должны встать на защиту установленного мира и сделать его необратимым. Что касается коммуникаций, мы продвигаемся вперед и работаем очень активно. И я хочу еще раз подтвердить: мы готовы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении", - подчеркнул премьер.