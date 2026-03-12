Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    • 12 марта, 2026
    • 12:43
    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    В Баку и на Абшеронском полуострове 13 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможен моросящий дождь, будет преобладать юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

    Прогноз погоды
    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:47
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    12:46

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    12:43

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    12:42

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    12:38

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В регионе
    12:35

    Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

    Внешняя политика
    12:35

    Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

    Другие страны
    12:29
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    Лента новостей