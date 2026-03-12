Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°
Экология
- 12 марта, 2026
- 12:43
В Баку и на Абшеронском полуострове 13 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможен моросящий дождь, будет преобладать юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.
