Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора
- 12 марта, 2026
- 12:48
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым выразил мнение, что значимость Зангезурского и Среднего транспортных маршрутов существенно возрастает в условиях мировой нестабильности, открывая новые перспективы для сотрудничества в регионе.
Как сообщает Report, об этом Йылдырым заявил, выступая на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
По мнению политика, в эпоху глобального разделения и поляризации развитие связей становится критически важным. По этой причине Транскаспийский транспортный маршрут вызывает повышенный интерес.
"Последние глобальные процессы показывают, что значимость таких альтернативных маршрутов, как Средний коридор и Зангезурский коридор, неоспорима. Они открывают новые возможности для сотрудничества", - отметил Йылдырым.
Он акцентировал внимание на том, что вооруженное противостояние между Украиной и Россией скорректировало векторы транспортных потоков.
"Конфликт между США и Ираном также влияет на связи. В настоящее время глобальная цепочка поставок уязвима. Поэтому экономическое значение диверсифицированных транспортных коридоров все больше возрастает. В настоящее время торговый оборот между Китаем и Европой превышает $800 млрд в год. Можно сказать, что он достигает почти $1 трлн в год….В этой связи значение Среднего коридора еще больше возрастает", - сказал Йылдырым.
Бинали Йылдырым отдельно отметил вклад Организации тюркских государств в укрепление взаимодействия в транспортной отрасли.