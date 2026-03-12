Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 12:48
    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым выразил мнение, что значимость Зангезурского и Среднего транспортных маршрутов существенно возрастает в условиях мировой нестабильности, открывая новые перспективы для сотрудничества в регионе.

    Как сообщает Report, об этом Йылдырым заявил, выступая на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

    По мнению политика, в эпоху глобального разделения и поляризации развитие связей становится критически важным. По этой причине Транскаспийский транспортный маршрут вызывает повышенный интерес.

    "Последние глобальные процессы показывают, что значимость таких альтернативных маршрутов, как Средний коридор и Зангезурский коридор, неоспорима. Они открывают новые возможности для сотрудничества", - отметил Йылдырым.

    Он акцентировал внимание на том, что вооруженное противостояние между Украиной и Россией скорректировало векторы транспортных потоков.

    "Конфликт между США и Ираном также влияет на связи. В настоящее время глобальная цепочка поставок уязвима. Поэтому экономическое значение диверсифицированных транспортных коридоров все больше возрастает. В настоящее время торговый оборот между Китаем и Европой превышает $800 млрд в год. Можно сказать, что он достигает почти $1 трлн в год….В этой связи значение Среднего коридора еще больше возрастает", - сказал Йылдырым.

    Бинали Йылдырым отдельно отметил вклад Организации тюркских государств в укрепление взаимодействия в транспортной отрасли.

    Средний коридор ОТГ Зангезурский коридор Бинали Йылдырым Глобальный Бакинский форум
    Binəli Yıldırım: Orta və Zəngəzur dəhlizləri əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır
    Binali Yildirim: Middle, Zangazur corridors open new prospects for co-op
    Ты - Король

    Последние новости

    13:02

    Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетической инфраструктуры Казахстана

    В регионе
    12:48

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:47
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    12:46

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    12:43

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    12:42

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    12:38

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В регионе
    12:35

    Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

    Внешняя политика
    12:35

    Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

    Другие страны
    Лента новостей