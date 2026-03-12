Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым выразил мнение, что значимость Зангезурского и Среднего транспортных маршрутов существенно возрастает в условиях мировой нестабильности, открывая новые перспективы для сотрудничества в регионе.

Как сообщает Report, об этом Йылдырым заявил, выступая на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

По мнению политика, в эпоху глобального разделения и поляризации развитие связей становится критически важным. По этой причине Транскаспийский транспортный маршрут вызывает повышенный интерес.

"Последние глобальные процессы показывают, что значимость таких альтернативных маршрутов, как Средний коридор и Зангезурский коридор, неоспорима. Они открывают новые возможности для сотрудничества", - отметил Йылдырым.

Он акцентировал внимание на том, что вооруженное противостояние между Украиной и Россией скорректировало векторы транспортных потоков.

"Конфликт между США и Ираном также влияет на связи. В настоящее время глобальная цепочка поставок уязвима. Поэтому экономическое значение диверсифицированных транспортных коридоров все больше возрастает. В настоящее время торговый оборот между Китаем и Европой превышает $800 млрд в год. Можно сказать, что он достигает почти $1 трлн в год….В этой связи значение Среднего коридора еще больше возрастает", - сказал Йылдырым.

Бинали Йылдырым отдельно отметил вклад Организации тюркских государств в укрепление взаимодействия в транспортной отрасли.