Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетической инфраструктуры Казахстана

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетических объектов на территории страны.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики, Ерлан Аккенженов провел совещание с руководителями топливно-энергетического комплекса, посвященное вопросам защиты стратегической инфраструктуры страны.

"В ходе встречи обсуждены меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и энергетической системы. Глава ведомства подчеркнул критическую важность защиты национальных активов и поручил усилить комплексную работу по охране стратегических объектов в нефтегазовом секторе, а также в сферах электро- и теплоэнергетики", - отмечает Минэнерго.

По итогам совещания министр поставил перед профильными вице-министрами задачу обеспечить тесное взаимодействие с национальными компаниями и энергопредприятиями для оперативного реагирования на возможные риски и обеспечения стабильной работы энергетического сектора страны.