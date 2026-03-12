Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетической инфраструктуры Казахстана
- 12 марта, 2026
- 13:02
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетических объектов на территории страны.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики, Ерлан Аккенженов провел совещание с руководителями топливно-энергетического комплекса, посвященное вопросам защиты стратегической инфраструктуры страны.
"В ходе встречи обсуждены меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и энергетической системы. Глава ведомства подчеркнул критическую важность защиты национальных активов и поручил усилить комплексную работу по охране стратегических объектов в нефтегазовом секторе, а также в сферах электро- и теплоэнергетики", - отмечает Минэнерго.
По итогам совещания министр поставил перед профильными вице-министрами задачу обеспечить тесное взаимодействие с национальными компаниями и энергопредприятиями для оперативного реагирования на возможные риски и обеспечения стабильной работы энергетического сектора страны.