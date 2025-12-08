Золото подешевело в ожидании решений ФРС США

Золото незначительно подешевело в понедельник утром в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $3,15 относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до $4 236,4 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,02% - до $58,45 за унцию. На этой неделе состоится заседание ФРС США, ожидания от решений которого в отношении снижения учетной ставки могут сдерживать падение цен на золото.

В минувшую пятницу бюро экономического анализа Министерства торговли США в отчете сообщило, что потребительские расходы поднялись на 0,3%, а доходы населения страны в сентябре увеличились на 0,4% в месячном выражении. Ближайшее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,2% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.