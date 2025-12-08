Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Золото подешевело в ожидании решений ФРС США

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 10:00
    Золото подешевело в ожидании решений ФРС США

    Золото незначительно подешевело в понедельник утром в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $3,15 относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до $4 236,4 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,02% - до $58,45 за унцию. На этой неделе состоится заседание ФРС США, ожидания от решений которого в отношении снижения учетной ставки могут сдерживать падение цен на золото.

    В минувшую пятницу бюро экономического анализа Министерства торговли США в отчете сообщило, что потребительские расходы поднялись на 0,3%, а доходы населения страны в сентябре увеличились на 0,4% в месячном выражении. Ближайшее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,2% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.

    стоимость золота фьючеры драгметаллы ФРС США
    Elvis

    Последние новости

    10:18

    Азербайджанские бизнесмены в начале 2026 года могут посетить Дагестан

    Бизнес
    10:14

    Состоится собрание акционеров Yelo Bank

    Финансы
    10:00

    Золото подешевело в ожидании решений ФРС США

    Финансы
    09:54

    Арагчи: Право Ирана на обогащение урана - важный пункт разногласий в переговорах с США

    В регионе
    09:49

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:48
    Фото

    В Баку открылся форум "Таможня-Бизнес"

    Бизнес
    09:47

    Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из Венгрии

    Происшествия
    09:37

    Определены номинанты NETTY2025

    ИКТ
    09:32

    Global Media Group исполняется 8 лет

    Медиа
    Лента новостей