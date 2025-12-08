В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 08 декабря, 2025
- 09:49
В период с 8 по 12 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.
