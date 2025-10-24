Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
- 24 oktyabr, 2025
- 17:52
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon ilə gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəliyi "X" sosial media hesabında bu barədə paylaşım edib.
"Bu gün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon və səfirliyin bir neçə əməkdaşının iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər və gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub", - paylaşımda qeyd olunub.
