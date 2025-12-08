Определены номинанты NETTY2025

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    08 декабря, 2025
    09:37
    Победители премии будут названы на церемонии награждения.

    Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2025.

    По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии. С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии https://www.netty.az/ru/nominants .

    Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинации.

    Победители из числа номинантов будут названы 18 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

    NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-ресурсы, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий. Интернет-Премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году.

    Премию поддерживают:

    Генеральный партнер: NAR

    Официальный партнер: AZINTELECOM

    Партнеры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

    Информационные партнеры: информационное агентство Report, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

