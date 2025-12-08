Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из Венгрии

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 09:47
    Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из Венгрии

    Турист из Венгрии из-за сильного снегопада оказался в беспомощном положении в автомобиле марки Hyundai, когда возвращался из села Хыналыг Губинского района.

    Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    Туристу, застрявшему на дороге вблизи села Гымыл, была оказана необходимая помощь.

    Он был доставлен в отель.

    Xınalıq yolunda köməksiz qalan turist xilas edilib
    Azerbaijan's emergency services rescue tourist stranded in snowbound Khinalig area
