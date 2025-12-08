Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из Венгрии
Происшествия
- 08 декабря, 2025
- 09:47
Турист из Венгрии из-за сильного снегопада оказался в беспомощном положении в автомобиле марки Hyundai, когда возвращался из села Хыналыг Губинского района.
Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Туристу, застрявшему на дороге вблизи села Гымыл, была оказана необходимая помощь.
Он был доставлен в отель.
