Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из Венгрии

Турист из Венгрии из-за сильного снегопада оказался в беспомощном положении в автомобиле марки Hyundai, когда возвращался из села Хыналыг Губинского района.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Туристу, застрявшему на дороге вблизи села Гымыл, была оказана необходимая помощь.

Он был доставлен в отель.