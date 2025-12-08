Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Арагчи: Право Ирана на обогащение урана - важный пункт разногласий в переговорах с США

    В регионе
    08 декабря, 2025
    09:54
    Арагчи: Право Ирана на обогащение урана - важный пункт разногласий в переговорах с США

    Ядерные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, поскольку Соединенные Штаты хотят, чтобы ИРИ полностью прекратил обогащение урана.

    Как передает Report, об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Основным камнем преткновения остается нежелание США признать право Ирана на мирные ядерные технологии, включая обогащение урана, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) мы согласились обогащать уран только до 3,67% и на 15 лет, а не навсегда. Единственное, что мы готовы принять навсегда, - это обязательство Ирана никогда не создавать ядерное оружие", - отметил он.

    Он сказал, что Иран полон решимости продолжать свою мирную ядерную программу. Но с целью мирного использованию ядерных технологий Иран мог бы принять временные ограничения для укрепления доверия.

    "Но эти ограничения будут лишь на определенный период, а не вечно, поскольку мы не можем принимать решения за будущие поколения. Приемлемой является система, признающая право Ирана на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, и мы готовы укреплять доверие к этому. Мы можем даже согласиться на механизмы мониторинга, выходящие за рамки ДНЯО", - подчеркнул Арагчи.

