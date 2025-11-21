Элисон Хукер: Для меня честь дать старт Хартии стратегического партнерства США и Азербайджана
- 21 ноября, 2025
- 13:50
США рады дать старт Хартии стратегического партнерства с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом написала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер на своей странице в соцсети "Х".
"Возвращаюсь домой после моего первого визита в Баку, где у меня прошли встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и [помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента] Хикметом Гаджиевым о том, как мы можем продвигать вперед в реализации видения президента США Дональда Трампа по обеспечению мира и процветания в регионе. Для меня было честью дать старт Хартии стратегического партнерства США и Азербайджана и провести прием от имени США во всемирной конференции по развитию телекоммуникаций", - написала она.
