Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, используемым для перевозки наркотиков.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

"Сейчас мы сфокусированы на проблемах, которые у нас были в отношениях с Венесуэлой при Николасе Мадуро. Эти проблемы остаются, их по-прежнему предстоит решить. Мы дадим людям возможность заняться этими вызовами и этими проблемами, и пока они с ними не разберутся, нефтяной карантин (эмбарго на экспорт нефти - ред.) будет оставаться в силе", - заявил Рубио.

"Давление со стороны США сохранится. Мы продолжим наносить удары по катерам наркокартелей, направляющимся в США. Мы продолжим задерживать суда, находящиеся под санкциями. Мы продолжим делать это и, возможно, другие вещи, пока не будут решены проблемы, которые, на наш взгляд, должны быть решены", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.