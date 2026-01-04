İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 20:32
    Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcək

    ABŞ Venesuela neftini daşıyan tankerləri saxlamağa və narkotik ticarəti üçün istifadə olunan katerlərə zərbələr endirməyə davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "NBC News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Biz Nikolas Maduro dövründə Venesuela ilə münasibətlərimizdə mövcud olan problemlərə diqqət yetiririk. Bu problemlər qalır və onların həlli hələ də qarşımızda durur. İnsanlara problemlərlə məşğul olmaq imkanı yaradacağıq və onlar bu məsələləri həll edənə qədər neft karantini (neft ixracına embarqo - red.) qüvvədə qalacaq", - Rubio bildirib.

    "ABŞ-nin təzyiqi davam edəcək. Biz Birləşmiş Ştatlara doğru hərəkət edən narkokartellərin katerlərinə zərbələr endirəcəyik. Biz sanksiyalar altında olan gəmilərin qarşısını kəsəcəyik. Əsas problemlər həll olunana qədər bunu və bəlkə də başqa şeyləri etməyə davam edəcəyik", - Amerika xarici siyasət idarəsinin başçısı vurğulayıb.

    Marko Rubio Venesuela neft narkotik
    Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

    Son xəbərlər

    20:52

    CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:32

    Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    20:11

    Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdır

    Digər ölkələr
    19:56
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-4

    İnfrastruktur
    19:47

    Vyanada sinaqoq yaxınlığında qumbara aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    19:35

    ABŞ senatoru: Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşlər əlaqələrimizin genişləndirilməsində səmərəlidir

    Hərbi
    19:21

    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

    Hərbi
    19:19

    Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:16

    İlham Əliyev Trampın ədalətsiz 907-ci düzəlişin fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti