Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом
Внешняя политика
- 04 января, 2026
- 19:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".
Как передает Report, об этом азербайджанский лидер сказал, принимая 4 января американскую делегацию.
Глава государства отметил, что несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между нашими странами. Высоко оценив приостановку действия данной поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.
Последние новости
20:57
Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в ВенесуэлеДругие страны
20:39
В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадалиДругие страны
20:21
Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтьюДругие страны
20:13
Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничестваАрмия
20:06
Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направленияхВнешняя политика
19:58
Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом ТрампомВнешняя политика
19:48
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повесткиВнешняя политика
19:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
19:21