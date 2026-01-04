Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".

Как передает Report, об этом азербайджанский лидер сказал, принимая 4 января американскую делегацию.

Глава государства отметил, что несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между нашими странами. Высоко оценив приостановку действия данной поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.