    Alison Huker: ABŞ ilə Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyanın əsasını qoymaq şərəfdir

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:35
    Alison Huker: ABŞ ilə Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyanın əsasını qoymaq şərəfdir

    ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Alison Huker Bakıya ilk səfərinin məhsuldar keçdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, "X" hesabında bu barədə yazan A.Huker, səfər çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşdüyünü qeyd edib.

    "ABŞ ilə Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyanın əsasını qoymaq bizim üçün şərəfdir", - A.Huker yazıb.

    Элисон Хукер: Для меня честь дать старт Хартии стратегического партнерства США и Азербайджана
    Allison Hooker hails launch of US-Azerbaijan Strategic Partnership Charter

