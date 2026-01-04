Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества
Армия
- 04 января, 2026
- 20:13
Встречи представителей США и Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества.
Как передает Report, об этом заявил 4 января член Комитета Сената США по вооруженным силам Марквейн Маллин во время встречи с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
М. Маллин подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения двусторонних связей.
На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в области обороны, военно-технического взаимодействия и военного образования, а также новые возможности и перспективы его развития. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Последние новости
20:57
Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в ВенесуэлеДругие страны
20:39
В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадалиДругие страны
20:21
Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтьюДругие страны
20:13
Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничестваАрмия
20:06
Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направленияхВнешняя политика
19:58
Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом ТрампомВнешняя политика
19:48
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повесткиВнешняя политика
19:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
19:21