Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Армия
    • 04 января, 2026
    • 20:13
    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Встречи представителей США и Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил 4 января член Комитета Сената США по вооруженным силам Марквейн Маллин во время встречи с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

    М. Маллин подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения двусторонних связей.

    На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в области обороны, военно-технического взаимодействия и военного образования, а также новые возможности и перспективы его развития. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан США Марквейн Маллин
    ABŞ senatoru: Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşlər əlaqələrimizin genişləndirilməsində səmərəlidir

    Последние новости

    20:57

    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Другие страны
    20:39

    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Другие страны
    20:21

    Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

    Другие страны
    20:13

    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Армия
    20:06

    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Внешняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом

    Внешняя политика
    19:48

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки

    Внешняя политика
    19:33

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    19:21

    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

    Армия
    Лента новостей