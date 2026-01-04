Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

Встречи представителей США и Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил 4 января член Комитета Сената США по вооруженным силам Марквейн Маллин во время встречи с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

М. Маллин подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения двусторонних связей.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в области обороны, военно-технического взаимодействия и военного образования, а также новые возможности и перспективы его развития. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.