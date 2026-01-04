В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали
- 04 января, 2026
- 20:39
Два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время праздничного мероприятия на север ЮАР.
Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN со ссылкой на медицинские власти провинции Северо-Западная.
По данным радиостанции, 13 человек находятся в критическом состоянии. В общей сложности в больнице сейчас находятся 49 человек. Остальных отпустили после оказания медицинской помощи.
Инцидент произошел в поселке Дертиг, который расположен в 70 км к северу от столицы страны Претории. Люди собрались на традиционный фестиваль музыки и танцев, когда началась гроза и молния ударила в толпу.
Сейчас в ЮАР сезон дождей, он сопровождается частыми и необычно сильными грозами.
