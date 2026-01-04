Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 20:39
    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время праздничного мероприятия на север ЮАР.

    Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN со ссылкой на медицинские власти провинции Северо-Западная.

    По данным радиостанции, 13 человек находятся в критическом состоянии. В общей сложности в больнице сейчас находятся 49 человек. Остальных отпустили после оказания медицинской помощи.

    Инцидент произошел в поселке Дертиг, который расположен в 70 км к северу от столицы страны Претории. Люди собрались на традиционный фестиваль музыки и танцев, когда началась гроза и молния ударила в толпу.

    Сейчас в ЮАР сезон дождей, он сопровождается частыми и необычно сильными грозами.

    ЮАР молния погибшие пострадавшие
    CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150 nəfər yaralanıb

    Последние новости

    20:57

    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Другие страны
    20:39

    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Другие страны
    20:21

    Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

    Другие страны
    20:13

    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Армия
    20:06

    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Внешняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом

    Внешняя политика
    19:48

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки

    Внешняя политика
    19:33

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    19:21

    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

    Армия
    Лента новостей