    Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 10:27
    Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии

    Китай за последние годы стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии, опередив Россию.

    Как передает Report, об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, еще десять лет назад главным торговым партнером и основным инвестором для стран Центральной Азии была Россия, однако сегодня эту позицию занял Китай.

    "В прошлом году товарооборот между Китаем и государствами Центральной Азии достиг рекордного уровня - $106 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года. Аналогичная динамика наблюдается и в сфере инвестиций", - сказал он.

    Арипов подчеркнул, что в условиях трансформации мировой системы и изменения глобального экономического баланса роль Китая в регионе продолжает расти.

