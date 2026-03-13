Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии
- 13 марта, 2026
- 10:27
Китай за последние годы стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии, опередив Россию.
Как передает Report, об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов на XIII Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, еще десять лет назад главным торговым партнером и основным инвестором для стран Центральной Азии была Россия, однако сегодня эту позицию занял Китай.
"В прошлом году товарооборот между Китаем и государствами Центральной Азии достиг рекордного уровня - $106 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года. Аналогичная динамика наблюдается и в сфере инвестиций", - сказал он.
Арипов подчеркнул, что в условиях трансформации мировой системы и изменения глобального экономического баланса роль Китая в регионе продолжает расти.