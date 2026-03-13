İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Eldor Aripov: Çin Mərkəzi Asiyada Rusiyanın yerini tutub

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 10:45
    Eldor Aripov: Çin Mərkəzi Asiyada Rusiyanın yerini tutub

    Çin son illərdə Rusiyanı geridə qoyaraq Mərkəzi Asiya ölkələrinin əsas ticarət tərəfdaşına çevrilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Özbəkistan Prezidenti yanında Strateji və Regionlararası Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Eldor Aripov XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hələ 10 il əvvəl Mərkəzi Asiya ölkələri üçün əsas ticarət tərəfdaşı və başlıca investor Rusiya idi, lakin bu gün bu mövqeni Çin tutub: "Ötən il Çin ilə Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında ticarət dövriyyəsi rekord səviyyəyə - 106 milyard dollara çatıb. Bu isə 2021-ci il göstəricisindən demək olar ki, iki dəfə çoxdur. Oxşar dinamika investisiya sahəsində də müşahidə olunur".

    E.Aripov vurğulayıb ki, dünya sisteminin transformasiyası və qlobal iqtisadi balansın dəyişməsi şəraitində Çinin regiondakı rolu artmaqda davam edir.

    Eldor Aripov Qlobal Bakı Forumu
    Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии
    Eldor Aripov: China has become key trading partner for Central Asian countries

    Son xəbərlər

    12:06

    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

    Hadisə
    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti