Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектах

Около 13,4% территории Азербайджана, то есть 11 667 км², по-прежнему остаются загрязненными минами и другими взрывоопасными устройствами, заложенными Арменией за годы оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Report со ссылкой на статью The Belgium Times, эти данные были представлены представителем президента по специальным поручениям Эльчином Амирбековым на встрече с журналистами в посольстве Азербайджана в Брюсселе.

Согласно материалам, с 1991 года жертвами мин, НРБ и иных взрывоопасных предметов стали более 3 400 граждан Азербайджана. Только за период с ноября 2020-го по ноябрь 2023-го зарегистрировано 412 новых случаев, из них 341 человек получил ранения, 71 погиб.

Информация также включает подробную статистику по устройствам, обнаруженным в процессе разминирования территорий:

- 39 728 противопехотных мин,

- 22 822 противотанковые мины,

- всего 232 522 взрывоопасных предмета, включая 169 972 неразорвавшихся боеприпаса и 62 550 мин.

На сегодняшний день разминированы 2 427 км², что составляет 20,8% от общего числа загрязненных минами территорий. Масштабное минное загрязнение также остается серьезным препятствием для возвращения вынужденно переселенных лиц.

С ноября 2020 года на разминирование уже потрачено $464 млн, из которых $23,9 млн составила международная помощь. В работах участвуют 13 государств и 11 международных организаций.

Эльчин Амирбеков также представил карты региональных транспортных коридоров, включая Зангезурский, который должен связать основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Региональные маршруты являются частью Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий и Турцию.

На картах отмечены действующие железнодорожные линии, строящиеся и планируемые участки, что позволяет оценить перспективы расширения регионального транспортного взаимодействия. Цель - укрепление логистической связности, диверсификация торговых маршрутов и поддержка усилий по стабилизации в Южном Кавказе.

Также говорилось об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в различных областях, в том числе энергетики, безопасности, технологических инноваций и транспортной инфраструктуры. Отмечается, что Брюссель, как центр принятия решений ЕС, является важной платформой для углубления институтционального диалога.

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана основывается на многовекторном подходе, включающем партнерства с ЕС, Турцией, странами Персидского залива и Россией, что обеспечивает укрепление экономических связей и поддержку региональной стабильности.