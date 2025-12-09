Elçin Əmirbəyov Brüsseldə mina problemi və regional nəqliyyat layihələri haqqında məlumat verib
- 09 dekabr, 2025
- 14:41
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistanın işğalı altında olduğu illərdə mina və digər partlayıcı qurğularla çirklənmiş ərazilərin təxminən 13,4 %-i, yəni 11 667 km² hələ də təmizlənməmiş qalır.
"Report" "The Belgium Times"da dərc olunmuş məqaləyə istinadən verdiyi xəbər verir ki, bu məlumatlar Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun Azərbaycanın Brüsseldəki səfirliyində jurnalistlərlə görüşü zamanı təqdim edilib.
Materiallara əsasən, 1991-ci ildən bəri 3400-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina, PHS və digər partlayıcı qurğuların qurbanı olub. Təkcə 2020-ci ilin noyabrından 2023-cü ilin noyabrına qədər olan dövrdə 412 yeni hadisə qeydə alınıb, onlardan 341 nəfər yaralanıb, 71 nəfər həlak olub.
Məlumatda həmçinin ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesində aşkar edilmiş qurğular haqqında ətraflı statistika da yer alır:
- 39 728 piyada əleyhinə mina,
- 22 822 tank əleyhinə mina,
- ümumilikdə 232 522 partlayıcı qurğu, o cümlədən 169 972 partlamamış döyüş sursatı və 62 550 mina.
Bu günə qədər 2 427 km² ərazi minalardan təmizlənib, bu da mina ilə çirklənmiş ərazilərin ümumi sayının 20,8 %-ni təşkil edir. Genişmiqyaslı mina çirklənməsi həmçinin məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün də ciddi maneə olaraq qalır.
2020-ci ilin noyabrından bəri minatəmizləmə işlərinə artıq 464 milyon dollar xərclənib ki, bunun 23,9 milyon dolları beynəlxalq yardımın payına düşür. Minatəmizləmə işlərində 13 dövlət və 11 beynəlxalq təşkilat iştirak edir.
Elçin Əmirbəyov, həmçinin Azərbaycanın əsas hissəsini onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla regional nəqliyyat dəhlizlərinin xəritələrini təqdim edib. Regional marşrutlar Çini Mərkəzi Asiya, Xəzər və Türkiyə vasitəsilə Avropa ilə birləşdirən Orta Dəhlizin bir hissəsidir.
Xəritələrdə mövcud dəmir yolu xətləri, tikilməkdə olan və planlaşdırılan hissələr qeyd olunub ki, bu da regional nəqliyyat əməkdaşlığının genişləndirilməsi perspektivlərini qiymətləndirməyə imkan verir. Məqsəd logistika əlaqələrinin gücləndirilməsi, ticarət marşrutlarının şaxələndirilməsi və Cənubi Qafqazda sabitləşmə səylərinin dəstəklənməsidir.
Bundan başqa, Azərbaycanla Belçika arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika, təhlükəsizlik, texnoloji innovasiyalar və nəqliyyat infrastrukturu sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsindən də bəhs edilib. Qeyd olunub ki, Brüssel Aİ-nin qərar qəbuletmə mərkəzi kimi institusional dialoqun dərinləşdirilməsi üçün vacib platformadır.
Elçin Əmirbəyov vurğulayıb ki, Azərbaycanın xarici siyasəti Aİ, Türkiyə, Körfəz ölkələri və Rusiya ilə tərəfdaşlığı əhatə edən çoxşaxəli yanaşmaya əsaslanır ki, bu da iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsini və regional sabitliyə dəstəyi təmin edir.