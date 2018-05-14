Эльмар Мамедъяров встретился с представителем НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранный дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках делового визита в Бельгию встретился со спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймсом Аппартурайем.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Спецпредставитель генсека НАТО выразил Азербайджану благодарность за техническую и материальную поддержку операции "Решительная поддержка", нацеленную на установление мира, и Фонду доверия национальной армии Афганистана. Кроме того, высоко оценил встречи, проведенные в Баку Верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе и начальником генштаба ВС России.

Во время встречи были обсуждены региональные вопросы. Министр Э.Мамедъяров отметил, что удержание Арменией в оккупации азербайджанских земель и незаконное пребывание армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях остается серьезной угрозой региональному миру и безопасности.

На встрече также обсудили перспективы отношений Азербайджана и НАТО, другие актуальные международные вопросы.