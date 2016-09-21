Мамедъяров: Провокационная политика Армении вредит урегулированию конфликта и региону

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Судана Ибрагимом Гандуром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Ибрагим Гандур выразил благодарность Азербайджану за оказываемую Судану поддержку в период неофициального членства в Совете безопасности ООН и заявил о полной поддержки Суданом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Глава МИД Судана также сообщил, что его страна вскоре присоединится к Контактной группе ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Министр Эльмар Мамедъяров дал подробную информацию о последней ситуации в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и выразил благодарность правительству Судана за поддержку справедливой позиции Азербайджана в связи с конфликтом. Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что продолжение Арменией оккупации азербайджанских земель, ее деструктивная и провокационная политика вредит установлению мира и стабильности в регионе.

На встрече стороны провели обмен мнениями относительно повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН и по вопросам, представляющим взаимный интерес.