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    ​Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Республики Корея в Азербайджане

    Посол Ким Чанг Гю представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Республики Корея в Азербайджане Кима Чанг Гю.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, посол Ким Чанг Гю представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

    В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием политических, экономических и торговых связей между Азербайджаном и Республикой Корея.

    Посол Ким Чанг Гю отметил, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран.

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Киму Чанг Гю успехов в его дипломатической деятельности.

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