Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Республики Корея в Азербайджане Кима Чанг Гю.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, посол Ким Чанг Гю представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием политических, экономических и торговых связей между Азербайджаном и Республикой Корея.

Посол Ким Чанг Гю отметил, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Киму Чанг Гю успехов в его дипломатической деятельности.